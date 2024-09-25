Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Eylül 2024 20:51
Tic.Bak. Usulüne uygun İstifa?

Ticaret Bakanliginda usulüne uygun istifa-usulsüz istifa ayrımı var mı? Her seyi usulüne uygunda yapsak 1 yıl mı ceza alacağım? Bir bilen varsa yazabilir mi?

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