Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Eylül 2024 22:03
Memur öğretmenler

MEMUR ÖĞRETMENLER, Üniversitelerin ilgili bölümlerini bitirip öğretmen olabilme koşullarını (pedagojik formasyon almış) sağlamış, 657 DMK?ya tabi çalışan kadrolu memurlardır.

Mağduriyet, 31.08.2012 ile 17.04.2015 MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik %3 lük kontenjan kurumiçi-kurumlararası öğretmenliğe ilk atama ile geçiş hakkımız elimizden alındı.

Talep, ?Tasarruf Genelgesi? esas alınarak farklı kurumlarda öğretmen şartlarını taşıyan KPSS ile kamuya atanmış ve hali hazırda maaş alan Memur Öğretmenlerin mağduriyeti ile Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen ihtiyacı düşünüldüğünde memur öğretmenlerin kadro nakillerin yapılması Hazine Maliye Bakanlığına ek bütçe tahsisi yapılmadan öğretmen açığını gideceği ve tasarrufun sağlanacağı açıktır.

Çözüme Esas Alternatif Öneriler, Memur öğretmenler her yıl ÖABT sınavı girerek MEB'in güncel müfredatını takip ederek öğretmenlik mesleği ile bağını koparmamıştır. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen ihtiyacının olduğu 81 il ve ilçe ayırt etmeksizin (2022-2023 ve 2024 ÖABT 50 taban puanı ile kendi aralarında sıralama ) bu talebimiz makul görülmesini devlet büyüklerimizden arz ederiz.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
25 Eylül 2024 22:17

Hangi eğitim sınavına girdiniz :) hangi alan sınavından puan aldiniz. Ogretmen değilsiniz sadece memursunuz:)

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