Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Eylül 2024 23:31
TDS Atama

Önlisans mezunuyum (tıbbi sekreterlik ve dökümantasyon değil) Tıbbi Sektreterlik kursu alıp sertifikayla devlete atanabilir miyim ?

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