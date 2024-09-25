Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


25 Eylül 2024 23:35
Uyum Bozukluğu

Jandarma astsubay olan kardeşime psikiyatri servisinden uyum bozukluğu tanısı ile ilaç yazıldı. Bu sözleşmesinin yenilenme konusunda sıkıntı yaşatır mı? Eğer sözleşmesi yenilenmezse nereye nasıl dava açması gerekmektedir? Tazminat hakkı oluyor mu? Lütfen bilgisi olan başına gelen yazsın..Kaç kez sorular sormama rağmen hiç cevap da alamadım.

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