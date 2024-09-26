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Editörler : oto-danisman-expert


26 Eylül 2024 07:54
1997 swing 1.4 corsa manuel

Arkadaşlar selamlar. Bu arabayı alma arefesindeyim. Kullananlar, bilgi sahibi olanlar bilgilendirebilirler mi rica etsem. Almalı mıyım uzak mı durmam gerekir. Renk beyaz bir parça boya var sağ ön çamurluk gerisi hatasiz. Sizce max ne kadar vermeliyim. Şimdiden teşekkürler


A.Derin
Aday Memur
26 Eylül 2024 07:57

Bir de bu araç 8v mi 16v mi

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1997 swing 1.4 corsa manuel

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