Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Eylül 2024 08:28
sabah erkenden doktora gidecek memurun işten doktora gitmesi zorunlu mudur ?
merhaba. bir halk eğitimde görevlendirme memurum. doktora acilen şu anda görünmem gerek. müdür ve ilçe mem kuruma gelmeden durumun değerlendirilmeden görünemezsin diyor. sebebi ne ve neye dayanarak bu söyleniyor ? hasta ve sabah doktora gitmesi gereken memur nasıl iş yerinden sonra doktora gitmeye zorlanabilir ? üstelik disiplin cezam yüzüme vuruluyor!

E.Kayı Han
Editor
26 Eylül 2024 09:06

müdür ve ilçe mem kuruma gelmeden durumun değerlendirilmeden görünemezsin diyor

bu cümleden hareketle sizin müdür ve ilçe memdekilerin tıp fakültesi mezunu olduğunu düşünmeye başladım.

Biz amirlerimize bir gün öncesinden yarın sabah doktora gideceğiz diyoruz gidiyoruz. Acil gelişen bir şey olursa fırsat bulduğumuzda arıyoruz yada mesaj atıyoruz biz hastanedeyiz diye.

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