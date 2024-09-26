sabah erkenden doktora gidecek memurun işten doktora gitmesi zorunlu mudur ?

merhaba. bir halk eğitimde görevlendirme memurum. doktora acilen şu anda görünmem gerek. müdür ve ilçe mem kuruma gelmeden durumun değerlendirilmeden görünemezsin diyor. sebebi ne ve neye dayanarak bu söyleniyor ? hasta ve sabah doktora gitmesi gereken memur nasıl iş yerinden sonra doktora gitmeye zorlanabilir ? üstelik disiplin cezam yüzüme vuruluyor!

merhaba. bir halk eğitimde görevlendirme memurum. doktora acilen şu anda görünmem gerek. müdür ve ilçe mem kuruma gelmeden durumun değerlendirilmeden görünemezsin diyor. sebebi ne ve neye dayanarak bu söyleniyor ? hasta ve sabah doktora gitmesi gereken memur nasıl iş yerinden sonra doktora gitmeye zorlanabilir ? üstelik disiplin cezam yüzüme vuruluyor!