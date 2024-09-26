Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Eylül 2024 08:39
Mesai dışı telefonlara dönmek zorunda mıyım?

Arkadaşlar mesai sonrası amirin telefonlarına dönme zorunluluğum var mı?


Reamonn42
Memur
26 Eylül 2024 08:50

Amir senle muhabbete mi arıyor yoksa bir iş konusunda mı bir şey soracak ? İş içinse elbette var


İsmi Lazım Deil
Şube Müdürü
26 Eylül 2024 09:01

Yasal olarak yok, etik olarak var.


E.Kayı Han
Editor
26 Eylül 2024 09:03

Muhabbet etmek için arıyorsa nezaketen açman lazım,

İş için arıyorsa açmak zorunda değilsin.

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