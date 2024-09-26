Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Eylül 2024 09:20
Bilgisayar Programcılığı mı TDS mi

Bilgisayar Programcılığı mı TDS mi

2024 Kpss den 86 puan aldım lakin ikinci bir bölüm olarak hangi bölümü okusam diye karar veremedim. Bilgisayar programcılığı ya da TDS maaş olarak birbirine yakın bölümlerer lakin çalışma koşulları olarak birbirine pekte yakın olmayan bölümler. En iyisi hangisi olur bayadır düşünüyorum. Maaş olarak düşünmemek gerek bence. İlerde yükselme gibi faktörlerde önemli bence. Sizce hengisini seçmeliyim?

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