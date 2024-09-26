Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Eylül 2024 09:26
Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı
önlisans ve lisans mezuniyetim var . unvan değişikliği sınavında önlisans mezuniyetimi kullanabilir miyim yoksa sadece üst öğrenim mi geçerli?

trsalgado
Daire Başkanı
26 Eylül 2024 09:48

kullanabilirsin kardeş, uygun ünvan var ise

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