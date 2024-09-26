KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


26 Eylül 2024 09:32
Bilgisayar işletmenliği sertifikası

Bilgisayar ile alakalı bölüm bitirip bilgisayar işletmenliği sertifikası isteyen kurumlara sertifikası olmadan sadece aldığı bilgisayar dersini belgeleyip giren oldu mu acaba

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