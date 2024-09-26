KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Eylül 2024 10:21
P3 91.53 branş 157

Merhabalar ben inşaat mühendisiyim branş sıralamam 157 geldi atanma şansım nedir? Öngörülerinizi paylaşır mısınız?

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