Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Eylül 2024 10:42
okulda çok mutsuzum istida bile düşünüyorum

İl dışı tayinle yeni bir okula geldim. Ancak beni daha ilk aydan o kadar bezdirdi ki bütün angaryalar zor işler hep yeni gelenlere veriliyor. Okula nefretle istemeyerek gider oldum. Ne yapabilirim nasıl kurtulabilirim buradan Hiç görevlendirme almadım istesem süreç nasıl ilerler ? Psikolojik olarak etkileniyorum artık uyku sorunlarım başladı ağlayarak gidiyorum okula. Çok kalabalık ve zaten yükü ağır bir okul sınıflar kalabalık kendi dersimin sorumlulukları ağırken bir de ha bire angarya ve sürekli bize verilen işlerle uğraşıyoruz. Ne yapmam gerekir idareye karşı nasıl davranlamıyım sizce ?


majesteleri7
Daire Başkanı
26 Eylül 2024 10:50

Hocam biz daha yeni geldik bismillah her işin bi uyum süreci bi oryantasyonu vardır.biraz bi zaman tanısanız bize hemen her şeyi üstümüze yıkmasanız olmaz mı deyin.olmaz derse o zaman işleri ağır aksak yapın peşinizde koşup dursunlar zaten bi süre sonra bundan bi şey olmaz diyip peşinizi bırakırlar


mutsuztayinci
26 Eylül 2024 11:00

Mesleğimi, öğrencilerimi seviyorum. Branşım Türkçe ve sorumluluğu zaten ağır. Ama madam okulun angarya işleriyle gereksiz şeylerle doluyken ya da idareye böyle sinirlenince çocuklara karşı da iyi olamıyorum sabi sübyanın hakkına girmek istemiyorum. Kadınım ve çocuğum yok diye çok üstüme gelmeye başladılar. Bir de olabildiğince elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ama bu kaygılardan dolayı uyuyamıyorum yemek yiyemiyorum artık. 70 kişinin çalıştığı bir kurumda her angaryayı 5-6 kişi yürütemez sürekli.

majesteleri7, 2 saat önce

Hocam biz daha yeni geldik bismillah her işin bi uyum süreci bi oryantasyonu vardır.biraz bi zaman tanısanız bize hemen her şeyi üstümüze yıkmasanız olmaz mı deyin.olmaz derse o zaman işleri ağır aksak yapın peşinizde koşup dursunlar zaten bi süre sonra bundan bi şey olmaz diyip peşinizi bırakırlar


majesteleri7
Daire Başkanı
26 Eylül 2024 11:29

Öğretmenler kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı mı hocam?geçiştirmelerine izin vermeyin adaletli bir dağıtım isteyin kimin ne yapacağı önceden belli olsun


mutsuztayinci
26 Eylül 2024 11:37

O toplantıda da yazmandım hocam :) okulda açık açık paylaşılmıyor her şey bazı görevlendirmeler özelden yazıyorlar mesajla. Hocam şurada görevlisin şu var bu var gibi. Ya da son günleri yazıyorlar örneğin yarışma var acil katılın eser yazdırın seçin gibi. Ders programı vb hiçbir şey açıkça paylaşılmıyor.

majesteleri7, 1 saat önce

Öğretmenler kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı mı hocam?geçiştirmelerine izin vermeyin adaletli bir dağıtım isteyin kimin ne yapacağı önceden belli olsun


Weierstrass
Genel Müdür
26 Eylül 2024 12:17
Evet turkce ve turk dili ogretmenlerinin zaten is yuku agir,hocam mudurle konusun derin ,umarim iyi bir mudurdur.
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