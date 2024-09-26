Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Eylül 2024 10:42
Okulda çok mutsuzum, istifa bile düşünüyorum.

İl dışı tayinle yeni bir okula geldim. Ancak beni daha ilk aydan o kadar bezdirdi ki bütün angaryalar zor işler hep yeni gelenlere veriliyor. Okula nefretle istemeyerek gider oldum. Ne yapabilirim nasıl kurtulabilirim buradan Hiç görevlendirme almadım istesem süreç nasıl ilerler ? Psikolojik olarak etkileniyorum artık uyku sorunlarım başladı ağlayarak gidiyorum okula. Çok kalabalık ve zaten yükü ağır bir okul sınıflar kalabalık kendi dersimin sorumlulukları ağırken bir de ha bire angarya ve sürekli bize verilen işlerle uğraşıyoruz. Ne yapmam gerekir idareye karşı nasıl davranlamıyım sizce ?


majesteleri7
Daire Başkanı
26 Eylül 2024 10:50

Hocam biz daha yeni geldik bismillah her işin bi uyum süreci bi oryantasyonu vardır.biraz bi zaman tanısanız bize hemen her şeyi üstümüze yıkmasanız olmaz mı deyin.olmaz derse o zaman işleri ağır aksak yapın peşinizde koşup dursunlar zaten bi süre sonra bundan bi şey olmaz diyip peşinizi bırakırlar


mutsuztayinci
Kapalı
26 Eylül 2024 11:00

Mesleğimi, öğrencilerimi seviyorum. Branşım Türkçe ve sorumluluğu zaten ağır. Ama madam okulun angarya işleriyle gereksiz şeylerle doluyken ya da idareye böyle sinirlenince çocuklara karşı da iyi olamıyorum sabi sübyanın hakkına girmek istemiyorum. Kadınım ve çocuğum yok diye çok üstüme gelmeye başladılar. Bir de olabildiğince elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ama bu kaygılardan dolayı uyuyamıyorum yemek yiyemiyorum artık. 70 kişinin çalıştığı bir kurumda her angaryayı 5-6 kişi yürütemez sürekli.

majesteleri7, 5 saat önce

Hocam biz daha yeni geldik bismillah her işin bi uyum süreci bi oryantasyonu vardır.biraz bi zaman tanısanız bize hemen her şeyi üstümüze yıkmasanız olmaz mı deyin.olmaz derse o zaman işleri ağır aksak yapın peşinizde koşup dursunlar zaten bi süre sonra bundan bi şey olmaz diyip peşinizi bırakırlar


majesteleri7
Daire Başkanı
26 Eylül 2024 11:29

Öğretmenler kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı mı hocam?geçiştirmelerine izin vermeyin adaletli bir dağıtım isteyin kimin ne yapacağı önceden belli olsun


mutsuztayinci
Kapalı
26 Eylül 2024 11:37

O toplantıda da yazmandım hocam :) okulda açık açık paylaşılmıyor her şey bazı görevlendirmeler özelden yazıyorlar mesajla. Hocam şurada görevlisin şu var bu var gibi. Ya da son günleri yazıyorlar örneğin yarışma var acil katılın eser yazdırın seçin gibi. Ders programı vb hiçbir şey açıkça paylaşılmıyor.

majesteleri7, 4 saat önce

Öğretmenler kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı mı hocam?geçiştirmelerine izin vermeyin adaletli bir dağıtım isteyin kimin ne yapacağı önceden belli olsun


Weierstrass
Genel Müdür
26 Eylül 2024 12:17
Evet turkce ve turk dili ogretmenlerinin zaten is yuku agir,hocam mudurle konusun derin ,umarim iyi bir mudurdur.

majesteleri7
Daire Başkanı
26 Eylül 2024 12:38

Hocam sendikanız varsa sendikaların eylem kararları var inceleyin ona istinaden angarya işleri yapmamaya yönelik dilekçenizi sunun.

mutsuztayinci, 4 saat önce

O toplantıda da yazmandım hocam :) okulda açık açık paylaşılmıyor her şey bazı görevlendirmeler özelden yazıyorlar mesajla. Hocam şurada görevlisin şu var bu var gibi. Ya da son günleri yazıyorlar örneğin yarışma var acil katılın eser yazdırın seçin gibi. Ders programı vb hiçbir şey açıkça paylaşılmıyor.


mutsuztayinci
Kapalı
26 Eylül 2024 13:00

Evet sendikam var ne yapabilirim düşünüyorum. Müdürle de görüşeceğim bundan sonra verilen ilk işte. Ağlayarak gidiyorum her gün okula nasıl kendimi ağlamadan ifade edeceğim insanlara bilemiyorum. Bilmediğim bir konuyu nasıl yapacağım diye birine sorduğumda mesaj attığımda zümreme mesela ya da idareciye cevap da vermiyorlar.


YeniNickname
Aday Memur
26 Eylül 2024 13:42

Hocam öğretmen ,sadece öğretmenlik görevi yapar başka bir görev yapmaz. Eğer Öğretmenlik mesleği haricinde yani öğrencilere ders vermek dışında bir görev size verilirse ,emri yazılı isteyin ve görevi vereni derhal savcılığa şikayet edin. Çünkü görevi veren amir görevi kötüye kullanma suçu işlemiştir.


YeniNickname
Aday Memur
26 Eylül 2024 13:53

ek olarak eğer angarya derken okulun resmi bayramlarda ,öğrencilerle ilgili etkinlik yada yarışmalarda görev almak ise yanlışınız var bunlar angarya değil. Okul yönetimi adil olarak okulun öğretmenleri arasında görev dağılımı yapabilir.

YeniNickname, 2 saat önce

Hocam öğretmen ,sadece öğretmenlik görevi yapar başka bir görev yapmaz. Eğer Öğretmenlik mesleği haricinde yani öğrencilere ders vermek dışında bir görev size verilirse ,emri yazılı isteyin ve görevi vereni derhal savcılığa şikayet edin. Çünkü görevi veren amir görevi kötüye kullanma suçu işlemiştir.


mutsuztayinci
Kapalı
26 Eylül 2024 14:19

Biliyorum hocam bunlar angarya değildir. Bunları yapmışımdır meslekte bu yıla gelene kadar, yine yaparım. Ancak örneğin bir yarışmayı bitişine 3 gün kala duyurup katılım istemek, belirli gün hafta/pano/yarışma görevlerini hep aynı kişilere vermek, bunlar dışında (aylık tatbikat vs yapılıyor, öğrenciler farklı ücretli gezilere gönderiliyor ya da Anadolu Mektebi vb) bunlara hep aynı isimlere adil olmayacak şekilde yazmak sanırım doğru değildir. Sınıf öğretmenliğim var onlarla ilgili problemlerle de uğraşıyorum, öğretim programı değişti ben de beşlere giriyorum çocukları ortaokula ve programa adapte etmek, benim yeni bir okulun iş işleyişini görmem ve alışmam, ilerleyen süreçte çocukları dinleme-konuşma sınavı vb yapmak bir sürü faktör var. Kafamın içi doldukça doluyor. Bahsettiğim şey yapmamak değil, adil iş bölümünün olmayışı. Sadece ben değil benim gibi yeni gelen bir arkadaşım daha aynı durumdan şikayetçi maalesef. Psikolojik olarak kaldıramaz sürekli bana verilen görevleri düşünür dertlenir hale geldim, ılımlı bir ortam da yok nasıl yapayım ne yapayım diye danışamıyorum insanlar selam vermekten imtina ediyor.

YeniNickname, 2 saat önce

ek olarak eğer angarya derken okulun resmi bayramlarda ,öğrencilerle ilgili etkinlik yada yarışmalarda görev almak ise yanlışınız var bunlar angarya değil. Okul yönetimi adil olarak okulun öğretmenleri arasında görev dağılımı yapabilir.

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