Okulda çok mutsuzum, istifa bile düşünüyorum.

Biliyorum hocam bunlar angarya değildir. Bunları yapmışımdır meslekte bu yıla gelene kadar, yine yaparım. Ancak örneğin bir yarışmayı bitişine 3 gün kala duyurup katılım istemek, belirli gün hafta/pano/yarışma görevlerini hep aynı kişilere vermek, bunlar dışında (aylık tatbikat vs yapılıyor, öğrenciler farklı ücretli gezilere gönderiliyor ya da Anadolu Mektebi vb) bunlara hep aynı isimlere adil olmayacak şekilde yazmak sanırım doğru değildir. Sınıf öğretmenliğim var onlarla ilgili problemlerle de uğraşıyorum, öğretim programı değişti ben de beşlere giriyorum çocukları ortaokula ve programa adapte etmek, benim yeni bir okulun iş işleyişini görmem ve alışmam, ilerleyen süreçte çocukları dinleme-konuşma sınavı vb yapmak bir sürü faktör var. Kafamın içi doldukça doluyor. Bahsettiğim şey yapmamak değil, adil iş bölümünün olmayışı. Sadece ben değil benim gibi yeni gelen bir arkadaşım daha aynı durumdan şikayetçi maalesef. Psikolojik olarak kaldıramaz sürekli bana verilen görevleri düşünür dertlenir hale geldim, ılımlı bir ortam da yok nasıl yapayım ne yapayım diye danışamıyorum insanlar selam vermekten imtina ediyor.