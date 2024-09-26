Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


26 Eylül 2024 11:22
Köy okulları kapatimali mi?

Türkiye'de 18.252 köy ,. Köy okulu sayisi 6200, birleştirilmiş sinifli köy okulları sayisi 7000, Tasimali eğitim veren köy okullari sayidi 8367 türkiye genelinde 107 bin öğretmen acigi var son verilere göre. ..


gazanya
Daire Başkanı
26 Eylül 2024 11:33

18 yıl önce 3 farklı köy okulunda calistim.toplam 7.5 ay calistim.öğretmen acigimiz var dediler..


gazanya
Daire Başkanı
26 Eylül 2024 11:35

Simdi koylerde ogretmrnlik yapmayan bazı seyleri bilemez..


gazanya
Daire Başkanı
26 Eylül 2024 11:36

Düşünüldüğü gibi değil. .


gazanya
Daire Başkanı
26 Eylül 2024 11:39

Simdiki verilere göre 18252 köy var.Devlet her köye öğretmen atayabilir mi? Atayabilir.Lakin..


gazanya
Daire Başkanı
26 Eylül 2024 11:40

Simdi devlet her köye bir öğretmen atayabilir mi?Atayabilir elbette.Lakin...


gazanya
Daire Başkanı
26 Eylül 2024 11:43

İlkokul icin 6 yaş ve üzeri öğrenci öğrenci sayisinin 10 dan fazla olmasi gerekir.ve 4-6 yaş gurubunda anssinifi acabilecek kadar olmasi gerekir.Sürekli nufusun olmasi gerekir.


gazanya
Daire Başkanı
26 Eylül 2024 11:45

Köylerin çoğunda öğrenci sayisi yetersiz,sürekli egitim verebilecek kadar öğrenci yok.Ve 4-6 yaş grubuda cok az


gazanya
Daire Başkanı
26 Eylül 2024 11:47

Taşımalı egitim veren köy okullari var.Nedir tasimali egitim?


gazanya
Daire Başkanı
26 Eylül 2024 11:51

Öğrenci servisleeiyle uzak köylerden ,öğrenci sayisi az olan köylerden merkeze yskin bir köy okuluna okul servisi ile getiriliyor,burada egitime devam ediliyor.


gazanya
Daire Başkanı
26 Eylül 2024 11:54

Tasimali egitim veren köy okulu sayisi 8367. Köy okulları kapatilmali demiyorum.8367 ile yola devam edilmeli diyorum.

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