Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


26 Eylül 2024 11:39
Davranışsal ekonomi doktora mezunları

Merhaba arkadaşlar,

Davranışsal Finans alanında doktorasını 2022 yılında başarıyla tamamlamış olan yakın bir arkadaşımız için bu mesajı yazıyorum. Kendisi, eğitim, seminerler, yayımlanmış kitaplar ve makalelerle birçok önemli çalışmaya imza atmıştır.Alanında oldukça başarılı ve doktora yeterliliği birçok akademisyenden inanın fazladır. Alanında başarılı olan bu bilim insanı, akademik kariyerine adım atmak isteyen bir akademisyen.

Ülkemizde üniversitelerin kadro ilanlarının belli yeterlilikler doğrultusunda yapıldığını biliyoruz. Bu nedenle, eğer Davranışsal Finans alanında kadro ilanı olursa, lütfen buradan paylaşalım. Onun bu alandaki emeğine tanıklık eden biri olarak, akademisyen olmak isteyen bu değerli kızımıza destek olalım.

İlgili ilanları takip ederek, onun akademik kariyerinde önemli bir adım atmasına yardımcı olabiliriz. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler!

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