Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Eylül 2024 13:05
aile hekimliğine geçen personelin izinleri

aile hekimliğine geçen personelin izinleri nasıl hesaplanır? kanunda "Mali yıl başladıktan sonra sözleşme imzalayarak göreve başlayan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanına, mali yıl sonuna kadar çalışacakları sürenin bir yıllık çalışma süresine oranının yıllık izin süresi ile çarpılması suretiyle bulunacak süre kadar yıllık izin verilir. Hesaplamada kesirler tama iblağ edilir." yazıyor fakat eski izinlerine ne olacağı yazmıyor. 30 haziran 2024'te 20+20 toplam 40 gün izni olan bir personel 1 temmuz 2024'te aile hekimliğine geçtiğinde izninin 25 günü yanarak 15 gün izni mi kalıyor?

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