KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Eylül 2024 13:13
Kpss b lisans puanı sınırda olanlar

Merhaba arkadaşlar matematik mezunuyum ve p3 puanım 79 puanımın sınırda olduğunun farkındayım ama pişman olmamak için hangi pozisyonları değerlendirebilirim.Özellikle bilgisayar işletmenliği,veri hazırlama ve kontrol, icra memurluğu gibi ya da sözleşmeli olan pozisyonlar için özellikle ankarada olabilecek fırsatlar varsa bilgisi bilgilendirmenizi rica ederim


YeniNickname
Aday Memur
26 Eylül 2024 13:33

Hocam sınırda değilsin, bu puan çok zayıf.

Açıktan alımları takip et yada öğretmen olmaya bak


üyeadibulamadim
Aday Memur
26 Eylül 2024 14:56

Öğretmen olamıyor musunuz? Merkeziden atanamazsınız da açıktan alımları takip edin. Puan kötü değil. bilgisayar işletmenliği, vhki olmayabilir ama ikm, zabıt katipliği olur illaki. Ama siz yine de size uygun olan tüm ilanlara başvurun. Puan yetmez diyerek başvurmamazlık yapmayın. Bu puanla bir yerlere girersiniz.

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