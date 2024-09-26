Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Eylül 2024 13:14
Sağlık bakanlığı istifa sonrası yeniden (açıktan) ataması bekleyenler
atama ile ilgili süreci takip edenler bilgi vs alışverişi yapmak isteyenler

Çok Yazılan Konular

Asmye geçiş maaşbecayiş 657 hemşire Antalya alınır İstanbul Anadolu yakası verilir Alt bölge tayini kapalımı?Tayin dilekçesi kaç günde belli olurİl ve ilçe sağlık hemşire için nasıl?Aile sağlığında çalışma süresi kadronun olduğu yere mi sayılırEğitim redUsülsüz istifaAsmye geçiş çkysbecayiş bakanlık tarafından onaylandıktan sonra hasateneden çıkış yapana kadar iptal edilme durumu o

Sözlük

Bugün olanlar 10 reenkarnasyon 1 merkezi anons sistemi 7 2024 ekonomik kriz 1 cemaatsiz camiler 4 Tevkifat 2 Takılıp kaldım dediklerimiz 2 görmezden gelmek 1 hansel ve gretel 1 Çor 1

Son Haberler

BRICS Türkiye'nin elindeki dış politika imkanlarını fazlalaştıracakTeç-Sen Genel Başkanı Demirel: Okulların 192 bin personele ihtiyacı var!Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 156,4 milyar dolarla rekor kırdıEşini boğarak katleden kocaya indirimli cezaTIR'ın çarptığı 3 çocuk babası kurtarılamadı

Editörün Seçimi

+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?