Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


26 Eylül 2024 14:06
Emeklilik İslemleri

Arkadaşlar 19 Ağustos 2024 tarihinde emeklilik için Deniz Kuvvetlerinden ilisik kestim hala ikramiye yatmadı maaş baglanmadi bu durum normal mi sizce

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