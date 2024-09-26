Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


26 Eylül 2024 14:10
DHMİ de inşaat mı, elektrik mi?

Bilen arkadaslar yorum yaparsa daha iyi olur.nşaat yada elektrik teknıkerı olarak havaalanına atananliyorum. sizde elektrik mi inşaat mı ? neden? maas olarak,çalışma şartı olarak,tayın olarak

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