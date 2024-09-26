Belediye İş Arkadaş Mobbingi

Merhabalar büyükşehir belediyesinde bir başkanlıkta memur olarak çalışmaktayım. Memur çalışma arkadaşım var kendisinin psikolojik problemleri var ayda bir iki ayda bir mutlaka büyük tartışma yaşamaktayız. İkimizin bir iş paylaşımı var müdür tarafından onaylanan kendisinin de kabul ettiği. Masalarımız yan yana olduğu için ben işimi bitirip haber vs. okuduğumda kendisi yarım saatlik işi altı saatte yaptığı için benim boş oturmam gözüne batıyor, kendisinin sorumluluğunda olan işe yardım etmemi istiyor yardım tabi ki ediyorum fakat yardım etmem de yeterli olmuyor onun işini takip de etmemi istiyor. Beni kafaya taktığı için ne yapsam ne söylesem gözüne batıyor uzun lafın kısası.

Bu tartışmalarımız müdüre ve daire başkanına da yansıyor haliyle kendileri bu duruma bir çözüm bulmuyorlar. Ayrı çalışmak istiyorum olmuyor başka daire başkanlığına geçmek istiyorum olmuyor. Başka yere geçmek düzenimi bozacak olsa da çok bunaldım gerçekten. Bu konuyla alakalı ne yapabilirim nasıl bir yol izleyebilirim başka bir birime geçmek için?