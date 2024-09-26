KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


26 Eylül 2024 14:55
2024 kpss orta öğretim tesisat teknolojisi ve iklimlendirme 2111

Arkadaşlar öncelikle sa kpss orta öğretim girmiş oldugunumuz sınav cuma günü açıklanacak arkadaşlar sınava girip bilgi almak isteyen arkadaşlar alta yorum olarak ulaşırsa sevinirim güncel wp grubu var grupta şuan 40 yakın uyu vardır iletişime geçerseniz yardımcı olup siralamalar hakkında bilgi alışverişi yapabiliriz

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