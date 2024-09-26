Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Eylül 2024 15:06
Önlisans mezunu memur Lisans bitirirse derece/kademe?

Herkese merhaba;

Mayıs 2021'de 10/2 ile memuriyete başladım. En son 9/3'tüm. Lisansımı bitirdim. Bir yan verip 8/1 yapmışlar. Önlisans ile lisans arasında 2 sene fark var. 2 kademe almam gerekmiyor mu?

İyi çalışmalar.


remzi061906
Aday Memur
26 Eylül 2024 15:14

8/2 olmanız gerekiyordu eğer emsale takmadıysanız


VHKİ-MEB
26 Eylül 2024 15:18

Emsal nedir?

remzi061906, 11 dk. önce

8/2 olmanız gerekiyordu eğer emsale takmadıysanız


remzi061906
Aday Memur
26 Eylül 2024 15:22

hocam sizinle aynı yıl lisans mezunu olarak atanan bir memurun derece kademesini geçemezsiniz diye biliyorum

VHKİ-MEB, 7 dk. önce

Emsal nedir?

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