Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


26 Eylül 2024 15:19
Danıştay temyiz

Bölge idare mahkemesinin kararına itiraz edip temyize giderse Danıştaya ne kadar sürede sonuçlanıyor bilgisi olan var mı

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