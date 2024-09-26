2024 Ekim Doçentlik

Merhabalar. 2024 Ekim başvurularına az bir süre kaldı ve henüz kimsenin konu acmadigini fark ettim. Cok kişi basvuru yapmayacak sanırım bu başvuruda. Cunku daha önceden aylar öncesinden forumda konu açılırdı ve hersey konu başlığı altında tartışılırdı. Ben muhendislikten başvuracağım ve 1 yıllık Dr. Ogr. Üyesiyim. 2 adet yüksek lisans ogrencim var. Biri tez aşamasında diğeri de ders aşamasında. O sebeple yüksek lisans öğrencisi bitiremedim. 4 dönem lisans ve 1 dönem de yüksek lisans dersi verdim. Bir adet bap projem yurutucu olarak tamamlandı ve bir adet de bap projesinde arastirmaciyim. Toplam 150 puanım var. Nelere dikkat etmek gerekiyor bilmiyorum ama en sıkıntılısı ilişkili eserleri kusursuz yapmak bence ama siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Saygılarimla