Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Eylül 2024 16:31
İlçe emri norm fazlası

İlçe emrinde olan öğretmenler ilçede boşalan yerlere (emekli,tayin, istifa vs) sadece ilici ve mazeret atamasında mi başvuru yapabiliyor. Norm fazlası kgretmen atamasinda Basvuru hakkı oluyor mu


majesteleri7
Daire Başkanı
26 Eylül 2024 16:35

Oluyor

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