TSK Subay Alımı 2024

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : oto-danisman-expert
Çok Yazılan Konular
Kara Kuvvetleri Eylül atamasıAstsubayken meslekten ihraç edilip kpss ile sağlık bakanlığına atanmaSınıf değişikliği süreciDış kaynak astsubay okulunda sınavlardan başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilirken tazminat öder Malulen emeklilikicra ve borçDış kaynaktan muvazzaf alimi hk.TSK Subay Alımı 2024Sınıf Degişikliği (Kilo Fazlalıgı)6/1 sonrasi kpss ile saglik bakanligina atanma
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?