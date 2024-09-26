Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


26 Eylül 2024 16:35
TSK Subay Alımı 2024

merhaba,

Az önce haberde gördüm subay alımı var. Asker'e gideceğim Kasım ayında, nasıl olacak alımlar, mülakat vs. başvursam sakıncası var mı bilgisi olan var mı?

teşekkürler.


mech1eng1
Aday Memur
26 Eylül 2024 16:43

askerde iken TSK muvazzaf alımlarına giden var mı

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