KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


26 Eylül 2024 17:19
2024 dış kaynak subay alımı

Merhaba, yeni alım geldi. 13 ekimde başvuru için son gün. Fyt ve mülakat tahmini kaç gün sonra veya ne zaman oluyor? Bilgisi olan

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