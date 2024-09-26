Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Eylül 2024 17:39
2025 zam oranları

Allah yardımcımız olsun bu seçimsiz ortamda zam bekleyen varsa Onun ALLAH 2 kat yardımıcısı olsun

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