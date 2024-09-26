KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


26 Eylül 2024 18:40
MSU yu intibakta bıraktım Msb subaylık gorebilirmiyim

Ben 2017 yılında deniz ASB Myo yu intibakta bıraktım. Şuan dis kaynaktan MSB subay alımına basvuru yaptım herhangi bi Engel teşkil edermi. Jandarma başvurumu kabul etmemişti. Msb, intibakta birakanlari aliyormu.

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