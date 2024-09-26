KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410



Kapalı
26 Eylül 2024 18:56
Pmyo intibak genel sağlık

Pmyo intibak genel sağlıkta pcos'tan elenme oluyor mu elenen bildiğiniz birileri var mı bir de sağlık sıkıntısı çıktığı an direkt eleniliyor mu


zaMqi
Memur
26 Eylül 2024 20:44

PKOS sağlık yönetmeliğinin ilgili maddesinin B bölümünde yer almakta. Yani evet PKOS elenme sebebi ancak B dilimi olduğu için tedavisi varsa ve olabiliyorsan sorun yaşamazsın.

Okulda sağlık elemesine gelecek olursak. Zaman zaman değişiklik gösterse de hemen eleme olmuyor aylar geçtikten sonra sağlık raporu sonucun belli oluyor. Arada tekrar sağlık kontrolüne gidip gelenler olabiliyor raporu döndüğü için. O aralıkta tedavisini olabilirsen, varsa, sorun yaşamazsın


zeeyynn
Kapalı
26 Eylül 2024 21:13

Yani anladığım kadarıyla B dilimi hastalıklarından tedavisini olabildiğim bir hastalık varsa elenme sebebi olmuyor değil mç

zaMqi, Dün

PKOS sağlık yönetmeliğinin ilgili maddesinin B bölümünde yer almakta. Yani evet PKOS elenme sebebi ancak B dilimi olduğu için tedavisi varsa ve olabiliyorsan sorun yaşamazsın.

Okulda sağlık elemesine gelecek olursak. Zaman zaman değişiklik gösterse de hemen eleme olmuyor aylar geçtikten sonra sağlık raporu sonucun belli oluyor. Arada tekrar sağlık kontrolüne gidip gelenler olabiliyor raporu döndüğü için. O aralıkta tedavisini olabilirsen, varsa, sorun yaşamazsın


XmaiL06
Aday Memur
26 Eylül 2024 22:21

Hayır, doğrusu şu senin polis okulu adına alacağın sağlık raporunda tüm şartların A dilimine göre olmalı. B dilimi bir hastalığın var ve bu tespit edilerek raporlandırılır ise eğitim sürecinde bir daha hastaneye sevk edilirsin. Oradan alacağın rapor ile sürecin kesinleşir. Zaten tedavi edilebilir rahatsızlığın var ise şimdiden tedavi ettir sonrası adına çok rezillik çekebilirsiniz.

zeeyynn, Dün

Yani anladığım kadarıyla B dilimi hastalıklarından tedavisini olabildiğim bir hastalık varsa elenme sebebi olmuyor değil mç


zaMqi
Memur
27 Eylül 2024 00:06

Diğer arkadaşımızın dediği gibi A dilimi dışında bütün maddeler elenme sebebi. Ancak B diliminde ki maddelerde belirtilen hastalıklar genelde tedavi edilebilir düzeltilebilir şeyler olduğu için tedavisini olduktan sonra, biraz şans işi ama var olan süre içinde iyileşip kanıtlayabilirsen sıkıntı yaşamazsın.

zeeyynn, Dün

Yani anladığım kadarıyla B dilimi hastalıklarından tedavisini olabildiğim bir hastalık varsa elenme sebebi olmuyor değil mç

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