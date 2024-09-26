Pmyo intibak genel sağlık

PKOS sağlık yönetmeliğinin ilgili maddesinin B bölümünde yer almakta. Yani evet PKOS elenme sebebi ancak B dilimi olduğu için tedavisi varsa ve olabiliyorsan sorun yaşamazsın.

Okulda sağlık elemesine gelecek olursak. Zaman zaman değişiklik gösterse de hemen eleme olmuyor aylar geçtikten sonra sağlık raporu sonucun belli oluyor. Arada tekrar sağlık kontrolüne gidip gelenler olabiliyor raporu döndüğü için. O aralıkta tedavisini olabilirsen, varsa, sorun yaşamazsın