Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Eylül 2024 19:05
Alakasiz tebliğ

Şikayetim hakkında tarafıma alakasız bir tebliğ yapıldı anlam veremedim il sağlık müdürlüğünün amacı ne olabilir?

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