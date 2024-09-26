KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


26 Eylül 2024 19:31
pomem ilaçsız psikiyatri girişleri acil yardım

Değerli arkadaşlar merhaba. ben 2016 ve 2021 yılları arasında anksiyete den dolayı psikiyatriye gitmiştim ve bu yüzden astsubay olamadım. dava açtım ve kaybettim. benim sizden öğrenmek istediğim şu.

astsubaylık için ilk hastanede pskiyatriye gittim ve ondan kaldım. il sağlığa itiraz ettim 2. hastane olarak eğitim araştırmaya gittim orada da kaldım.

en son mahkeme emri ile bir hastaneye gittim orada da kaldım.

bu 3 kayıt son 2 sene içinde oluyor spor mülakatını geçsem kazanıp okula gidersem orada ki hastanede sağlık raporu aldığım esnada beni son 2 seneye bakıp bu yüzden elerler mi . son 3 sene ilaç kullanımı yok . sadece astsubaylık için gittiğim hastane ve itiraz hastanem ve mahkeme emriyle gittiğim hastane gözüküyor e nabızda ilaç yazımı yok ve kurul için gittiğim gözüküyor.

yakında pomem parkura başlayacağım eğer olmayacak birşey ise vazgeçeceğim

not: asb olmaz raporunda tanı 16af1

yaş 26

lütfen bilen birileri yazsın.

Çok Yazılan Konular

Fmf hastalığı ve polislikPomem gelir mi?Pomem'de yara ve dikiş izi maddesiGenel sağlıktan elenen taahhüt senedini öder mi?Önlisans puanım ile Pomem başvurusuYüzdeki dikişMahkeme kararı ile mülakata girme

Sözlük

merkezi anons sistemi 7 çeçen kuleleri 1 kaan kısaparmak 2 bir ölünün anı defteri. 5 görmezden gelmek 1 üçler yediler kırklar 5 özel doğuş hastanesi 2 cemaatsiz camiler 4 17.09.2024 gram altının 2685 tl olması 7 Günaydın 2

Son Haberler

Ankara Büyükşehir'den okullara temizlik malzemesi desteğiErdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle herhangi bir sorunumuz yokBakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin son aşamasındayızSevgilisiyle birlikte, uyuyan kocasını şarj kablosuyla boğduTIR'ın çarptığı 3 çocuk babası kurtarılamadı

Editörün Seçimi

+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?