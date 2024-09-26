pomem ilaçsız psikiyatri girişleri acil yardım

Değerli arkadaşlar merhaba. ben 2016 ve 2021 yılları arasında anksiyete den dolayı psikiyatriye gitmiştim ve bu yüzden astsubay olamadım. dava açtım ve kaybettim. benim sizden öğrenmek istediğim şu.

astsubaylık için ilk hastanede pskiyatriye gittim ve ondan kaldım. il sağlığa itiraz ettim 2. hastane olarak eğitim araştırmaya gittim orada da kaldım.

en son mahkeme emri ile bir hastaneye gittim orada da kaldım.

bu 3 kayıt son 2 sene içinde oluyor spor mülakatını geçsem kazanıp okula gidersem orada ki hastanede sağlık raporu aldığım esnada beni son 2 seneye bakıp bu yüzden elerler mi . son 3 sene ilaç kullanımı yok . sadece astsubaylık için gittiğim hastane ve itiraz hastanem ve mahkeme emriyle gittiğim hastane gözüküyor e nabızda ilaç yazımı yok ve kurul için gittiğim gözüküyor.

yakında pomem parkura başlayacağım eğer olmayacak birşey ise vazgeçeceğim

not: asb olmaz raporunda tanı 16af1

yaş 26

lütfen bilen birileri yazsın.