KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


26 Eylül 2024 19:31
Pomem psikiyatri muayene kayıtları

Değerli arkadaşlar merhaba. ben 2016 ve 2021 yılları arasında anksiyete den dolayı psikiyatriye gitmiştim ve bu yüzden astsubay olamadım. dava açtım ve kaybettim. benim sizden öğrenmek istediğim şu.

astsubaylık için ilk hastanede pskiyatriye gittim ve ondan kaldım. il sağlığa itiraz ettim 2. hastane olarak eğitim araştırmaya gittim orada da kaldım.

en son mahkeme emri ile bir hastaneye gittim orada da kaldım.

bu 3 kayıt son 2 sene içinde oluyor spor mülakatını geçsem kazanıp okula gidersem orada ki hastanede sağlık raporu aldığım esnada beni son 2 seneye bakıp bu yüzden elerler mi . son 3 sene ilaç kullanımı yok . sadece astsubaylık için gittiğim hastane ve itiraz hastanem ve mahkeme emriyle gittiğim hastane gözüküyor e nabızda ilaç yazımı yok ve kurul için gittiğim gözüküyor.

yakında pomem parkura başlayacağım eğer olmayacak birşey ise vazgeçeceğim

not: asb olmaz raporunda tanı 16af1

yaş 26

lütfen bilen birileri yazsın.


zaMqi
Memur
26 Eylül 2024 20:45

Sağlık raporu aldığın hastaneleri saymazsak herhangi bir Psikiyatr ilaç ve muayene geçmişin yok ki muayene olmuş olman zaten sorun yaratmıyor son iki yıl içerisinde kullandığın ilaç yoksa engel teşkil etmez.


XmaiL06
Aday Memur
26 Eylül 2024 22:33

Psikiyatri de ilaç yazımı veya yazılmasının önemi yok ki, yargı kararı ile verilmiş bir tanı var hakkında sonuçta. ''Geçirilmiş Nevrotik Bozukluk'' emin ol geçmiş her kaydını hatta yargısal sonuçlarını görecekler. Yani astsubaylıktaki gibi yargı sürecini tekrar yaşaman söz konusu olur büyük ihtimal.


Ömer8888
Aday Memur
26 Eylül 2024 23:20

hocam merhaba. yargı kararı ile dediğiniz mahkemenin gönderdiği hastaneyi kastediyorsunuz sanırım. tsk sağlık yönetmeliğine göre astsubay olamaz kararı verdi hastane lakin şuan sağlam ve 2021 den bu yana ilaç kullanmamıştır diye durum bildirir rapor ile mahkemeye yollandı. en iyi bu işin aslını kimden öğrenebilirim acaba

XmaiL06, Dün

Psikiyatri de ilaç yazımı veya yazılmasının önemi yok ki, yargı kararı ile verilmiş bir tanı var hakkında sonuçta. ''Geçirilmiş Nevrotik Bozukluk'' emin ol geçmiş her kaydını hatta yargısal sonuçlarını görecekler. Yani astsubaylıktaki gibi yargı sürecini tekrar yaşaman söz konusu olur büyük ihtimal.


Ömer8888
Aday Memur
26 Eylül 2024 23:28

hocam merhaba şuan sağlık yönetmeliğini açtım

(1) Ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden;

a) Ruhsal yönden sağlam olacaktır. Geçmişinde ve halen hiçbir ruhsal hastalık, intihar

girişimi, hafif ve orta derecede konuşma bozuklukları ve kişilik bozukluğu olmayacaktır,

bulunması durumunda öğrenciliğe engeldir. Son iki yılın semptomsuz ve tedavisiz geçirilmesi

psikiyatrik yönden sağlam kabul edilir. Fakat C ve D diliminde geçen tanılar için süre ayrımı

yoktur, öğrenciliğe engeldir.

semptom ve tedavi demiş hocam. ilaç zaten yok semptom dediği kişini kendi isteği ile muayene olması sanırım şikayetlerini dile getirmesi bende de öyle birşey olmadığı için.

zaMqi, Dün

Sağlık raporu aldığın hastaneleri saymazsak herhangi bir Psikiyatr ilaç ve muayene geçmişin yok ki muayene olmuş olman zaten sorun yaratmıyor son iki yıl içerisinde kullandığın ilaç yoksa engel teşkil etmez.


zaMqi
Memur
27 Eylül 2024 00:04

Psikiyatr ve ilaç geçmişi jandarma ve tsk'da her türlü sıkıntı yaratıyor. Polisliğin sağlığı daha esnek ve daha rahat son 2 yılda ilaç ve kronik sıkıntılı bir tanın yoksa sıkıntı yaşamazsın. Doktor intibak aşamasında sağlık raporu alırken belki geçmişi görüp sağlam yazmayıp yıl ve tanı yazabilir ancak rapor ankaraya gönderildiği zaman son 2 yıl temiz olduğu görülürse sıkıntı yaratmaz en kötü ankaraya çağırıp tekrar tetkit yapar ki oda problem olmaz eğer anksiyete hala devam etmiyorsa.


levelup06
Memur
27 Eylül 2024 00:19
Mahkeme seni hangi hastaneye sevk etti kardeşim

levelup06
Memur
27 Eylül 2024 00:22
Pomemden geçersin parkura başla. Sıkıntı olmaz. Tşk için kurula girdiğin gözüküyor, mahkeme de TSK için açıldığı gözüküyor. POMEM ve TSK nin yönetmeliğinin ayrı olduğunu biliyorlar zaten.

Ömer8888
Aday Memur
27 Eylül 2024 11:19

Hocam merhaba cevabınız için teşekkür ederim. Şuan devam eden bir rahatsızlığım yok . 2016 ve 2021 yılında gittim sadece . En son ilaç kullanımı 2021 yılından. İntibak aşamasında rapor alırken yıl ve tanı yazabilir demişsiniz inşallah sıkıntı olmaz. Doktor sistemden görür zaten herşeyi diye tahmin ediyorum az çok anlayacaktır astsubaylık macerası olduğunu :D

zaMqi, 12 saat önce

Psikiyatr ve ilaç geçmişi jandarma ve tsk'da her türlü sıkıntı yaratıyor. Polisliğin sağlığı daha esnek ve daha rahat son 2 yılda ilaç ve kronik sıkıntılı bir tanın yoksa sıkıntı yaşamazsın. Doktor intibak aşamasında sağlık raporu alırken belki geçmişi görüp sağlam yazmayıp yıl ve tanı yazabilir ancak rapor ankaraya gönderildiği zaman son 2 yıl temiz olduğu görülürse sıkıntı yaratmaz en kötü ankaraya çağırıp tekrar tetkit yapar ki oda problem olmaz eğer anksiyete hala devam etmiyorsa.


Ömer8888
Aday Memur
27 Eylül 2024 11:21

Cevabınız için teşekkür ederim hocam . İnşallah kazanıp rapor alma aşamasına gelirim. Doktora da kendimi güzelce anlatırsam sıkıntı olmaz diye düşünüyorum

levelup06, 11 saat önce
Pomemden geçersin parkura başla. Sıkıntı olmaz. Tşk için kurula girdiğin gözüküyor, mahkeme de TSK için açıldığı gözüküyor. POMEM ve TSK nin yönetmeliğinin ayrı olduğunu biliyorlar zaten.
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