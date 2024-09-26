Pomem psikiyatri muayene kayıtları

hocam merhaba şuan sağlık yönetmeliğini açtım
(1) Ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden;
a) Ruhsal yönden sağlam olacaktır. Geçmişinde ve halen hiçbir ruhsal hastalık, intihar
girişimi, hafif ve orta derecede konuşma bozuklukları ve kişilik bozukluğu olmayacaktır,
bulunması durumunda öğrenciliğe engeldir. Son iki yılın semptomsuz ve tedavisiz geçirilmesi
psikiyatrik yönden sağlam kabul edilir. Fakat C ve D diliminde geçen tanılar için süre ayrımı
yoktur, öğrenciliğe engeldir.
semptom ve tedavi demiş hocam. ilaç zaten yok semptom dediği kişini kendi isteği ile muayene olması sanırım şikayetlerini dile getirmesi bende de öyle birşey olmadığı için.
hocam merhaba şuan sağlık yönetmeliğini açtım
(1) Ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden;
a) Ruhsal yönden sağlam olacaktır. Geçmişinde ve halen hiçbir ruhsal hastalık, intihar
girişimi, hafif ve orta derecede konuşma bozuklukları ve kişilik bozukluğu olmayacaktır,
bulunması durumunda öğrenciliğe engeldir. Son iki yılın semptomsuz ve tedavisiz geçirilmesi
psikiyatrik yönden sağlam kabul edilir. Fakat C ve D diliminde geçen tanılar için süre ayrımı
yoktur, öğrenciliğe engeldir.
semptom ve tedavi demiş hocam. ilaç zaten yok semptom dediği kişini kendi isteği ile muayene olması sanırım şikayetlerini dile getirmesi bende de öyle birşey olmadığı için.
, Dün
zaMqi
Sağlık raporu aldığın hastaneleri saymazsak herhangi bir Psikiyatr ilaç ve muayene geçmişin yok ki muayene olmuş olman zaten sorun yaratmıyor son iki yıl içerisinde kullandığın ilaç yoksa engel teşkil etmez.