Lisans mezunu için ikinci ünv de önerisi

İyi akşamlar arkadaşlar, mimarlık mezunuyum. By sene anladım ki kendi bölümümden atanmam bir zor olacak. Tek diplomaya bağlı olduğum için yüksek alsam bile atanmak zor oluyor. İkinci bir diplomanın şart olduğunun farkına vardım. Bilgili arkadaşlar hangi bölümlerin kamu için avantajlı olduğu hakkında biraz bilgi verirse çok sevinirim kafam fazlasıyla karıştı. Bölümler: İşletme İktisat Maliye Siyasel Bilimi ve Kamu Yön. Uluslararası İlişkiler Halkla İlişkiler İnsan Kaynakları vs.

İyi akşamlar arkadaşlar, mimarlık mezunuyum. By sene anladım ki kendi bölümümden atanmam bir zor olacak. Tek diplomaya bağlı olduğum için yüksek alsam bile atanmak zor oluyor. İkinci bir diplomanın şart olduğunun farkına vardım. Bilgili arkadaşlar hangi bölümlerin kamu için avantajlı olduğu hakkında biraz bilgi verirse çok sevinirim kafam fazlasıyla karıştı. Bölümler: İşletme İktisat Maliye Siyasel Bilimi ve Kamu Yön. Uluslararası İlişkiler Halkla İlişkiler İnsan Kaynakları vs.