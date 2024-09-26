Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Eylül 2024 19:51
Mübaşirlikten katipliğe geçiş

4 Aylık Mübaşirim adli tatilden beri Katip işleri yapıyorum nasıl bir yol izlemeliyim geçiş için uyaptan eğitimleri tamamlamıştım


Başkkatip1907
Aday Memur
26 Eylül 2024 20:13

Kardeşim sakın öyle bir hata yapma. At evraklarını, keyfine bak.

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