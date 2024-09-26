Sendika sistemi nasıl işliyor?

Merhaba büyükşehir belediyenin iştirak şirketinde sigortalıyız fakat istirak sirkette x bir sendika sözleşme yapmış ama bizde o şirkette sendikalıyız ama farklı kurumda çalışıyoruz burada da y sendikası sözleşme imzalıyor. Bu olay nasıl oluyor kafamı karıştırdı bir işletmede tek sendika çoğunluk olmuyor mu?

Merhaba büyükşehir belediyenin iştirak şirketinde sigortalıyız fakat istirak sirkette x bir sendika sözleşme yapmış ama bizde o şirkette sendikalıyız ama farklı kurumda çalışıyoruz burada da y sendikası sözleşme imzalıyor. Bu olay nasıl oluyor kafamı karıştırdı bir işletmede tek sendika çoğunluk olmuyor mu?