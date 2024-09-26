Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


26 Eylül 2024 19:57
Sendika sistemi nasıl işliyor?
Merhaba büyükşehir belediyenin iştirak şirketinde sigortalıyız fakat istirak sirkette x bir sendika sözleşme yapmış ama bizde o şirkette sendikalıyız ama farklı kurumda çalışıyoruz burada da y sendikası sözleşme imzalıyor. Bu olay nasıl oluyor kafamı karıştırdı bir işletmede tek sendika çoğunluk olmuyor mu?

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