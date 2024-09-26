arkadaşlar 2022 yılında önlisans bölümünden mezun oldum ve bu yıl yapılan kpss önlisans sınav puanım mevcut. ayrıca bu dönem aöf lisans 2. sınıfa geçtim. lisanstan mezun olduktan sonra mı kpss önlisans puanım geçersiz olacak yoksa belli bir yılı var mı?

arkadaşlar 2022 yılında önlisans bölümünden mezun oldum ve bu yıl yapılan kpss önlisans sınav puanım mevcut. ayrıca bu dönem aöf lisans 2. sınıfa geçtim. lisanstan mezun olduktan sonra mı kpss önlisans puanım geçersiz olacak yoksa belli bir yılı var mı?