KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Eylül 2024 21:08
KPSS PUAN
arkadaşlar 2022 yılında önlisans bölümünden mezun oldum ve bu yıl yapılan kpss önlisans sınav puanım mevcut. ayrıca bu dönem aöf lisans 2. sınıfa geçtim. lisanstan mezun olduktan sonra mı kpss önlisans puanım geçersiz olacak yoksa belli bir yılı var mı?

furkan yedek
Şef
26 Eylül 2024 21:26
mezun olduğun an önlisans puanın geçersiz

mehmetolmz
Aday Memur
26 Eylül 2024 21:27
forum sitesinin birindede 3. sınıftan sonra yazılmış. doğruluk payı var mı?
furkan yedek, 1 saat önce
mezun olduğun an önlisans puanın geçersiz

hsnd
Başbakan Müsteşarı
26 Eylül 2024 21:39
Yanlış. Lütfen doğrusunu öğrenin ve arkadaşı bilgilendirin.
furkan yedek, 1 saat önce
mezun olduğun an önlisans puanın geçersiz

mehmetolmz
Aday Memur
26 Eylül 2024 21:40
siz biliyor musunuz? lisanstan mezun olduğum an mı önlisans puanım geçersiz oluyor?
hsnd, 48 dk. önce
Yanlış. Lütfen doğrusunu öğrenin ve arkadaşı bilgilendirin.

Serkan45044504
Memur
26 Eylül 2024 22:09

Lisanstan mezun olduğun an Önlisans kpss sınavına bir daha giremezsin .

Kpss Lisansa girdiğin an önlisans kpss yanar.

Fakat önlisans kpss puanın var , o anda lisanstan mezun olsan bile önlisans kpss puanıyla atanabilirsin .

Çünkü alımlarda kpss p93 der. Senin güncel kpss p93 puanın varsa tercih yapabilirsin .

şöyle bir alım olduğunu düşün : 2024 kpss p93 puanı olanlar başvurabilir.

Senin 2024 kpss p93 puanın varsa lisanstan mezun olsan bile tercih verebilirsin,

... diye biliyorum . Yanlış da olabilir, araştırmanı tavsiye ederim.

mehmetolmz, 47 dk. önce
siz biliyor musunuz? lisanstan mezun olduğum an mı önlisans puanım geçersiz oluyor?
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