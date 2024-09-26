Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Eylül 2024 21:25
Ek Ders Ne Zaman Yatacak?
Müdür yardımcısı arkadaşlar ç ya da bir bilen cevaplarsa sevinirim. Ek derslerden kesinti olmayacak ama maaştan alacaklarmış.?? Bir de maaşa yakın yatacakmış dediler???

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