Ek Ders Ne Zaman Yatacak?

Müdür yardımcısı arkadaşlar ç ya da bir bilen cevaplarsa sevinirim. Ek derslerden kesinti olmayacak ama maaştan alacaklarmış.?? Bir de maaşa yakın yatacakmış dediler???

Müdür yardımcısı arkadaşlar ç ya da bir bilen cevaplarsa sevinirim. Ek derslerden kesinti olmayacak ama maaştan alacaklarmış.?? Bir de maaşa yakın yatacakmış dediler???