Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Eylül 2024 21:43
Doğuda PÖH tazminatı ne kadar ve ayriyeten doğuda normal full+full terör tazminatı ne kadar
ikisinin de miktarını bilenler rica etsem yazabilir mi

Mazikalbimdeyaradir
Aday Memur
26 Eylül 2024 22:12

Polissen zaten bilirsin,polis değilsen seni ilgilendiren bir durum olmadigindan cevaplamaya gerek yok.

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