Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Eylül 2024 21:43
Özel harekat tazminatları ne kadar

ikisinin de miktarını bilenler rica etsem yazabilir mi


Mazikalbimdeyaradir
Aday Memur
26 Eylül 2024 22:12

Polissen zaten bilirsin,polis değilsen seni ilgilendiren bir durum olmadigindan cevaplamaya gerek yok.


iyilikiyidir01
Daire Başkanı
26 Eylül 2024 22:31
Ne Yapa can full artı fullu :) ona göre mı pöh olacan kurtarmaz hacı seni full artı ful ula polis olup da bu soruyu soran olabilir mi ya kim bilir kimin kırığı

malikane.1999
Memur
26 Eylül 2024 22:38
konuştular amirden müdürden mobbing görüp fırça yiyipte gelip foruma diğer mesleklerden niye maaşımız düşük diye soru sorup ağlayan "zeki memur" arkadaşlar

diyorumki06
Şef
26 Eylül 2024 22:45
ne var yani yazsanız polis arkadaşlar bak ben öğretmen oldum polisken polisi söylerdim şimdi de öğretmeni söylerim hatta geçenlerde yazdım da ne var ki. yazmayınca öğretmenler ek ödemelerinizi çok yüksek sanıyor benden söylemesi.

Mazikalbimdeyaradir
Aday Memur
26 Eylül 2024 23:11

O öğretmen arkadaşlara selam söyle onlar anlar selamın ne anlama geldiğini...

diyorumki06, Dün
ne var yani yazsanız polis arkadaşlar bak ben öğretmen oldum polisken polisi söylerdim şimdi de öğretmeni söylerim hatta geçenlerde yazdım da ne var ki. yazmayınca öğretmenler ek ödemelerinizi çok yüksek sanıyor benden söylemesi.

Mazikalbimdeyaradir
Aday Memur
26 Eylül 2024 23:14

Yolda özel hareket polisi görürsen sor.abi sizin boş kasa,orta kasa,ful kasa,birde ful artı ful kasa modelleriniz ne kadar tazminat aliyor diye.o seni ağır hasarlıya çevirip perte ayırır o zaman anlarsın:):)

malikane.1999, Dün
konuştular amirden müdürden mobbing görüp fırça yiyipte gelip foruma diğer mesleklerden niye maaşımız düşük diye soru sorup ağlayan "zeki memur" arkadaşlar

Kırmızı Hap
Memur
27 Eylül 2024 05:04

https://polisaskeradaylari.com/polislerin-illere-gore-teror-tazminatlari-operasyon-tazminatlari/

Bunlar sır bilgiler değil kardeş. Google'da arama yapınca direk çıkıyor. Sen diğer yorumlara aldırma. Onlar kendilerini MiT ajanı zannediyorlar.


geçti o günler
Aday Memur
27 Eylül 2024 09:18

50 bin + 50 bin full tamam mi dostum...araştırma özürlüsu toplum olduk


diyorumki06
Şef
27 Eylül 2024 11:08
bunu sormamış ki özel harekat tazminatlarını soruyor
Kırmızı Hap, 7 saat önce

https://polisaskeradaylari.com/polislerin-illere-gore-teror-tazminatlari-operasyon-tazminatlari/

Bunlar sır bilgiler değil kardeş. Google'da arama yapınca direk çıkıyor. Sen diğer yorumlara aldırma. Onlar kendilerini MiT ajanı zannediyorlar.


diyorumki06
Şef
27 Eylül 2024 11:09
söyledim anlamadılar. açık açık yaz sen en iyisi
Mazikalbimdeyaradir, Dün

O öğretmen arkadaşlara selam söyle onlar anlar selamın ne anlama geldiğini...

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