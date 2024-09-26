Özel harekat tazminatları ne kadar

Ne Yapa can full artı fullu :) ona göre mı pöh olacan kurtarmaz hacı seni full artı ful ula polis olup da bu soruyu soran olabilir mi ya kim bilir kimin kırığı

Ne Yapa can full artı fullu :) ona göre mı pöh olacan kurtarmaz hacı seni full artı ful ula polis olup da bu soruyu soran olabilir mi ya kim bilir kimin kırığı