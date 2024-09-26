Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Eylül 2024 23:21
Emniyet şeridi ihlali

İstanbulda göreve giderken emniyet şeridine girdim 6 bin tl ceza gelmiş iptal olma şansı var mıdır?

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