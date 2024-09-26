KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Eylül 2024 23:22
Ankara zabıtalık

Arkadaslar ankara belediyesi zabıta alımı yapcakmıs belediyede torpil cok döner diyorlar ama alım sayısı yüksek. Sizce kpss puanlarına göre mülakata cagırmak için kaça kadar düşer şehir dısından gitmek basvuruya mantıklı mıdır? Basvurcak olanınız var mı

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