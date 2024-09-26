İktisat bölümü mezunları hangi alanda yüksek lisans yapabilir?

Arkadaşlar merhaba.. Epey internetten araştırmama rağmen net bir cevap bulamadım maalesef.. Merak ettiğim bir konu var.. Ben iktisat mezunuyum.. Yüksek lisans yapmak istiyorum.. Alan seçiminde ne yapmam gerekiyor? Sadece ilgili bölümler mi yoksa başka bir alandan da tercih yapabiliyor muyuz? Örneğin matematik bölümünde yüksek lisans yapabilir miyim? Bu noktada bir sınırlama veya özel şart var mı arkadaşlar? Tezli yüksek lisans istiyorum.. Bilgisi olan var mı? Teşekkürler..

Arkadaşlar merhaba.. Epey internetten araştırmama rağmen net bir cevap bulamadım maalesef.. Merak ettiğim bir konu var.. Ben iktisat mezunuyum.. Yüksek lisans yapmak istiyorum.. Alan seçiminde ne yapmam gerekiyor? Sadece ilgili bölümler mi yoksa başka bir alandan da tercih yapabiliyor muyuz? Örneğin matematik bölümünde yüksek lisans yapabilir miyim? Bu noktada bir sınırlama veya özel şart var mı arkadaşlar? Tezli yüksek lisans istiyorum.. Bilgisi olan var mı? Teşekkürler..