İktisat bölümü mezunları hangi alanda yüksek lisans yapabilir?

Matematik bölümünde büyük ihtimalle yapamazsın. Bu şartlar her üniversitede aynı değildir. Başvursan bile mülakatta/yazılı sınavda matematik alan derslerine dair soruları cevaplaman gerekecek. Her üniversitenin kendince belirlediği bölüm sınırı var. Örneğin iktisat mezunu birisi çoğu üniversitede uluslararası ilişkilerden yüksek lisans yapamazken kırıkkale üniversitesinde yapabiliyor. Tabi böyle bölüm farklılıklarında 1 sene bilimsel hazırlık okuyarak fark derslerini veriyorsun. Ben şu an iktisat politikasından yüksek lisans yapıyorum. Siz hangi bölümde yapmak istiyorsunuz?