KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


26 Eylül 2024 23:29
İktisat bölümü mezunları hangi alanda yüksek lisans yapabilir?
Arkadaşlar merhaba.. Epey internetten araştırmama rağmen net bir cevap bulamadım maalesef.. Merak ettiğim bir konu var.. Ben iktisat mezunuyum.. Yüksek lisans yapmak istiyorum.. Alan seçiminde ne yapmam gerekiyor? Sadece ilgili bölümler mi yoksa başka bir alandan da tercih yapabiliyor muyuz? Örneğin matematik bölümünde yüksek lisans yapabilir miyim? Bu noktada bir sınırlama veya özel şart var mı arkadaşlar? Tezli yüksek lisans istiyorum.. Bilgisi olan var mı? Teşekkürler..

banty
27 Eylül 2024 00:17

Matematik bölümünde büyük ihtimalle yapamazsın. Bu şartlar her üniversitede aynı değildir. Başvursan bile mülakatta/yazılı sınavda matematik alan derslerine dair soruları cevaplaman gerekecek. Her üniversitenin kendince belirlediği bölüm sınırı var. Örneğin iktisat mezunu birisi çoğu üniversitede uluslararası ilişkilerden yüksek lisans yapamazken kırıkkale üniversitesinde yapabiliyor. Tabi böyle bölüm farklılıklarında 1 sene bilimsel hazırlık okuyarak fark derslerini veriyorsun. Ben şu an iktisat politikasından yüksek lisans yapıyorum. Siz hangi bölümde yapmak istiyorsunuz?

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Acil Bilgi Talebi hk.İktisat bölümü mezunları hangi alanda yüksek lisans yapabilir?

Sözlük

mesaj 1 Telegram 3 Beterböcek 5 çıktığı kızlarla övünen erkek 2 Tas kafa traşı 5 Bugün olanlar 7 cemaatsiz camiler 3 17.09.2024 gram altının 2685 tl olması 7 kurşun kalay sarısı 1 düden 1

Son Haberler

Memur disiplin soruşturmalarında zamanaşımı neden önemlidir?27 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıklarıBeşiktaş, Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başladıMevzuata aykırı konut ilanları mercek altındaBakan Yerlikaya'dan Narin Güran cinayetine dair açıklama

Editörün Seçimi

+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?