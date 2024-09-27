Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Eylül 2024 02:15
Memur dan sözleşmeliye geçiş

Arkadaşlar memur olarak çalışıyorum herhangi bi kurumun açtığı alımlara sözleşmeli olarak yaş şartını taşımadan başvuru yapabilme hakkım var mı daha önce böyle bi hak vardı sanki

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