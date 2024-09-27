Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


27 Eylül 2024 05:54
Subay Piyade komando 67 puan gelir mi ?

Gelir mi sizce

Çok Yazılan Konular

Kara Kuvvetleri Eylül atamasıAstsubayken meslekten ihraç edilip kpss ile sağlık bakanlığına atanmaSınıf değişikliği süreciSınıf Degişikliği (Kilo Fazlalıgı)Malulen emeklilikDış kaynak astsubay alımıDış kaynaktan muvazzaf alimi hk.TSK Subay Alımı 2024

Sözlük

Tevkifat 2 üçler yediler kırklar 5 ne renk-bilinçaltının renk haritası 1 yunus emre aşkın yolculuğu'dizisi 2 daktilo 2 reenkarnasyon 1 Tas kafa traşı 5 kretase çağı 1 hava sıcaklarının yükselmesi 6 Güney Kore 2

Son Haberler

Kredi kartlarına yeni yapılandırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandıMemur disiplin soruşturmalarında zamanaşımı neden önemlidir?27 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıklarıBeşiktaş, Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başladıMevzuata aykırı konut ilanları mercek altında

Editörün Seçimi

+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?