KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


27 Eylül 2024 06:01
Subay Piyade komando 67 puan gelir mi ?

Gelir mi sizce

Çok Yazılan Konular

MSB msü personel mülakat sonuçları ne zaman açıklanırJSGA sağlıkDış kaynak Astsubay mezuniyet puanı (Agno)

Sözlük

Tas kafa traşı 5 çeçen kuleleri 1 yunus emre aşkın yolculuğu'dizisi 2 Humanoid Robot 1 oda kokusu 1 Beterböcek 5 hava sıcaklarının yükselmesi 6 kurşun kalay sarısı 1 Çor 1 kırklar dağı 1

Son Haberler

Kredi kartlarına yeni yapılandırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandıMemur disiplin soruşturmalarında zamanaşımı neden önemlidir?27 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıklarıBeşiktaş, Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başladıMevzuata aykırı konut ilanları mercek altında

Editörün Seçimi

+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?