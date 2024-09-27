Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Eylül 2024 09:22
Müdür yıllık izini onaylamayabilir mi?

1 ay önceden bildirdim arkadaşlar iznimi ve idarede çalışıyorum. O hafta içinde acil bir durum yok. Onaylamama gibi bir durum söz konusu mu?

Çok Yazılan Konular

+70k üstü maaş alan meslek grupları Borçları ödeyemiyorum hacize düşeceğim2024 Eylül maaşlarımızı yazalımKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiAsgari Ücret ve Memur MaaşıÖnlisans mezunu memur Lisans bitirirse derece/kademe?Memurların Çözüm Bekleyen SorunlarıMemurluk kalkıyor muGörevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı2025 zam oranları

Sözlük

cem Garipoğlu'nun mezarının açılması 1 yıl olmuş 2024 1 leyla 2 Bir Bayanın Yürürken Bıçaklanması 4 boş yere 1 farketmez 4 Eski tip sürücü belgelerinin tarihe karışması 3 Kamu vicdanı 3 dr.ahmet çiçek 2 orta asyadaki en alçak nokta 1

Son Haberler

Kredi kartlarında faiz oranları bakiyeye göre değişecekMeteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı10 soruda araç satışında 'Güvenli Ödeme'Serhat Akın'a silahlı saldırıİstanbul'da sis etkili oldu

Editörün Seçimi

+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?