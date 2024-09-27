Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


27 Eylül 2024 09:54
Disiplin Cezasının Özlük Dosyasından kaldırılması

Arkadaşlar bir süre önce meslekten uzaklaştırma cezası idare mahkemesi tarafından iptal edilerek görevime döndüm. Ancak gerek özlük dosyamda gerekse kurumun özlük sisteminde aldığım cezayla ilgili bilgiler mevcut. Mahkemenin yok saydığı bu cezanın tüm özlük sisteminden silinmesi, kaldırılması gerekmiyor mu? Bununla ilgili nasıl bir dilekçe vermeliyim? Bu konuda atıfta bulunabileceğim bir görüş yazısı mevcut mudur?(idarecilerimiz çok bilgili değiller bu konuda)

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