Uzman Yardımcılığı Unvanlı Pozisyonlar Hakkında Genel Bilgi ?

merhaba değerli forum üyeleri;

halihazırda bir kamu kurumunda avukat unvanı (hukuk lisans diploması var sadece elimde) ile görev yapmaktayım. çeşitli genel-özel sebeplerle kurumdaki bu işimi bırakma niyetim var. yerine seçenek olarak ise uzman yardımcılığı pozisyonlarını (kpss a grubu kadrolar) düşünmekteyim.

1-) kpss a grubu puan türlerinden hangileri ile hangi unvan-kurumlara başvurabiliyorum ? p48 puan türü ile mesela müfettiş yardımcısı kadrolarına başvurulduğunu biliyorum.

2-) güncelde (eylül 2024) bir uzman yardımcısının özlük hakları genel olarak nedir, kurumdan kuruma değişmekte midir, hangi kurumlardaki hangi pozisyonlar maaş konusunda öne çıkmaktadır ? bu husus önem arz etmekte benim için mevcut işteki haklarımın (maaş+vekalet) çok gerisinde ise yeniden değerlendirmem gereken bir karara dönüşücek.

3-) bunu varsayımsal olarak soruyorum. misal enerji ile alakalı bir kurumda uzman yardımcılığı sonrasında uzman olarak 10-15 yıl çalıştığım takdirde sonrasında kariyer imkanı olarak özel sektörde ayrıca bir kıymetim-imkanım olur mu uzman veya avukat olarak ?

4-) alım süreçlerinde yazılı sınavlar olabiliyormuş, hukukçu birini hukuk uzman yardımcılığı harici diğer alanlarda bu sınavlar zorlar mı, çalışarak yeterli puanlar alınabilir mi ? sözlü değerlendirmelerde liyakat mi yoksa torpil mi öne çıkmaktadır ?

ve konu hakkında varsa tavsiyelerinize düşüncelerinize açığım. teşekkürler.